Меркель: ФРГ самостоятельно решит вопрос о закупке «Спутник V»

"Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины "Спутник V". Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации", — сказала Меркель.