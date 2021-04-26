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Кравчук посоветовал Зеленскому не ехать «на поклон» к Путину

Вероника Полынина
1 час назад
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал нынешнего президента страны Владимира Зеленского не ездить «на поклон» к российскому лидеру Владимиру Путину.
«Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму», - сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», его слова приводит РИА «Новости».
По словам Кравчука, нужно сначала «прекратить войну», а затем решать вопросы «продуктивно и по закону».
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке военного Донбасса - чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. Зеленский отметил, что Киев обеспокоен перемещением российских войск на границе с Украиной, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений.
При этом, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом с российским руководством, отметил Путин.
26 апреля стало известно, что Зеленский поручил своей администрации связаться с Кремлем, чтобы обсудить встречу с российским коллегой.
Политика,Видео,Владимир Зеленский,Леонид Кравчук,Владимир Путин,РИА Новости,Республика Крым,Киев,Украина,
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