Кравчук посоветовал Зеленскому не ехать «на поклон» к Путину

«Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму», - сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», его слова приводит РИА «Новости».

По словам Кравчука, нужно сначала «прекратить войну», а затем решать вопросы «продуктивно и по закону».

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке военного Донбасса - чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. Зеленский отметил, что Киев обеспокоен перемещением российских войск на границе с Украиной, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений.

При этом, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом с российским руководством, отметил Путин.