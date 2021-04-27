В ГД осадили Кравчука за совет Зеленскому

Депутат, тем не менее, считает, что Кравчук не имеет права раздавать указания Зеленскому. Впрочем, уверен Бальбек, ситуация говорит «о невосприятии украинцами Владимира Зеленского как лидера, этого и следовало ожидать».
Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Президент РФ в ответ пригласил коллегу в Москву, но отметил, что беседу по Донбассу можно проводить только с участниками конфликта — представителями ДНР и ЛНР.
Как писал NEWS.ru, 87-летний Кравчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует ехать «на поклон» российскому лидеру Владимиру Путину в Москву.