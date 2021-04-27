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«Раздаёт команды не по статусу»: в ГД осадили Кравчука за совет Зеленскому

News.ruиещё 4
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский сам решит, куда ему ехать и как ему поступать по переговорам с Россией. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
В ГД осадили Кравчука за совет Зеленскому
Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Pressx99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Он прокомментировал призыв главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента Украины Леонида Кравчука, который ранее советовал Зеленскому не приезжать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву.
Кравчук команды раздаёт не по статусу. Думаю, что президент Украины сам решит, как ему поступить, но я не верю, что Зеленский хочет говорить о мире. Захотел бы — то поехал куда угодно, хоть в Москву, хоть на край света, — отметил Бальбек в беседе с РИА Новости.
Депутат, тем не менее, считает, что Кравчук не имеет права раздавать указания Зеленскому. Впрочем, уверен Бальбек, ситуация говорит «о невосприятии украинцами Владимира Зеленского как лидера, этого и следовало ожидать».
Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Президент РФ в ответ пригласил коллегу в Москву, но отметил, что беседу по Донбассу можно проводить только с участниками конфликта — представителями ДНР и ЛНР.
Как писал NEWS.ru, 87-летний Кравчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует ехать «на поклон» российскому лидеру Владимиру Путину в Москву.
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