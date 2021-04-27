В ГД осадили Кравчука за совет Зеленскому

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Кравчук команды раздаёт не по статусу. Думаю, что президент Украины сам решит, как ему поступить, но я не верю, что Зеленский хочет говорить о мире. Захотел бы — то поехал куда угодно, хоть в Москву, хоть на край света, — отметил Бальбек в беседе с РИА Новости.

Депутат, тем не менее, считает, что Кравчук не имеет права раздавать указания Зеленскому. Впрочем, уверен Бальбек, ситуация говорит «о невосприятии украинцами Владимира Зеленского как лидера, этого и следовало ожидать».

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Президент РФ в ответ пригласил коллегу в Москву, но отметил, что беседу по Донбассу можно проводить только с участниками конфликта — представителями ДНР и ЛНР.