В Госдуму внесли законопроект об облегчении въезда в Россию

Группа депутатов от фракции "Единая Россия"
внесла в Государственную думу
законопроект, который предусматривает введение послаблений для въезда иностранцев в Россию
, передает РИА "Новости". Послабления коснутся, в первую очередь, случаев семейных обстоятельств. Законопроект предполагает усовершенствование процедур принятия решений о запрете въезда в РФ, аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Изменению подвергнутся законы "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Кроме того, изменения законодательства обяжут миграционные органы при принятии решений о запрете въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства делать упор на определение степени общественной опасности совершенных иностранцами правонарушений, так как на данном этапе решения о запрете въезда иностранцев в РФ зачастую принимаются только в случае совершения административных правонарушений. Другой важной целью законопроекта, по мнению авторов, станет защита иностранных граждан, проживающих в России с со своими близкими родственниками - гражданами РФ. Ранее в России предложили увеличить налоговый вычет за жилье.