"Пусть попробуют". МИД ответил на угрозу отключения от SWIFT

Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин
заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы
на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".