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"Пусть попробуют". МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT

Праймиещё 18
28 минут назад
Директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских, комментируя угрозу отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT, заявил: пусть попробуют, Москва ответит.
"Пусть попробуют". МИД ответил на угрозу отключения от SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Пусть попробуют", — сказал он, отвечая на вопрос, как РФ будет реагировать на соответствующие попытки.
"Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем. И то, что эти акции не предпринимаются — как раз свидетельство того, что за последние годы при президентстве (Владимира) Путина мы укрепили свою обороноспособность. И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует", — отметил он.
Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
Политика,Андрей Крутских,Александр Панкин,МИД,РИА Новости,Москва,Россия,
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