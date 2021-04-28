"Пусть попробуют". МИД ответил на угрозу отключения от SWIFT

Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.