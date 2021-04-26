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Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться

Газета.Ruиещё 1
7 часов назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил желание встретиться, сообщает ТАСС. По словам Зеленского, все идет к тому, что эта встреча состоится. Выступая перед журналистами, он отметил, что уже дал поручение главе своего офиса согласовать дату и место встречи. "Я действительно предложил - вы это слышали - встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание,", - заявил Зеленский. При этом он отметил, что ему "важна суть встречи, а где именно она будет - это детали". 20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об обращении Зеленского встретиться в Донбассе. При этом представитель Кремля отметил, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Сам Путин заявил, что если Киев хочет обсудить двусторонние отношения, он готов принять Зеленского в любое время.
Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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