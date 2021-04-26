Зеленский заявил о начале подготовки встречи с Путиным

«Однако было бы хорошо, если бы президент Украины все же поехал. Хотя довольно странно будет выглядеть саммит Слона и Моськи, – добавил Погребинский. – В любом случае, эта встреча была бы полезна и для наших стран, и для самих лидеров России и Украины».