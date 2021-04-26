Зеленский заявил о начале подготовки встречи с Путиным

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным: «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание
, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться».