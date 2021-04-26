Кремль анонсировал встречу Путина и Байдена

Как сообщал «Рамблер», 12 апреля стало известно о телефонном разговоре глав России и США, проведенном по инициативе Джо Байдена. В пресс-службе Белого дома сообщили, что американский лидер предложил в ближайшие месяцы провести встречу в «третьей стране», чтобы обсудить ряд вопросов и взаимоотношения двух государств.
По словам представителя Кремля, уже были озвучены «определенные предложения» по поводу встречи двух лидеров.
«Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, < > еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», - пояснил он.
При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что пока не называлась ни одна страна, где могла бы пройти встреча глав США и России.