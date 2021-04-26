Путину сшили индивидуальный спортивный костюм

Генеральный директор и основатель «Портновской мануфактуры Shishkin» Дмитрий Шишкин
сшил для президента России Владимира Путина
индивидуальный спортивный костюм.
По словам дизайнера, в составе почти нет синтетики и использовались отечественные материалы.
Костюм для президента входит в линейку Putin Team. Основной цвет коллекции – черный, с серыми, белыми и красными акцентами.
«Специфика коллекции была в том, что мы не только все сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали в ней материалы отечественного происхождения. То есть это почти на 100% Made in Russia», - заявил Шишкин, слова которого приводятся на портале news.ru.
Он добавил, что для повышения износостойкости в одежду были добавлены синтетические волокна. Преимущественно одежда содержит хлопок или шерсть.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Шишкин может получить правительственную премию в области качества.