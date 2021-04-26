Готовившие покушение на Лукашенко признали свою вину на видео

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, который готовили покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США. В группу входят как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
По информации белорусского КГБ, группа лиц планировала организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти». Согласно УК, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.