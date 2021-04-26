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Готовившие покушение на Лукашенко признали свою вину на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад
Обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину. Видео публикует белорусский гостелеканал ОНТ. Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.
В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, который готовили покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США. В группу входят как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
По информации белорусского КГБ, группа лиц планировала организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти». Согласно УК, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
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