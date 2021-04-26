В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Володин заявил, что у России есть свой ген демократии

ТАССиещё 1
15 минут назад
Россия обладает своим геном демократии, в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей. Об этом в понедельник в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю отмечаемого 27 апреля Дня российского парламентаризма.
"У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно". Председатель Госдумы Вячеслав Володин о РФ
Фото: ТАССТАСС
"Западным "доброжелателям" покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим", - написал спикер.
Володин при этом заметил, что "демократия - это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым". "Это реализация прав граждан - участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды, состоять в любой из зарегистрированных политических партий", - пояснил он.
В связи с этим председатель Госдумы заверил, что "все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены конституцией и законами страны".
Политика,Вячеслав Володин,Госдума,Россия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители