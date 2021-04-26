"У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно". Председатель Госдумы Вячеслав Володин о РФ

Володин при этом заметил, что "демократия - это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым". "Это реализация прав граждан - участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды, состоять в любой из зарегистрированных политических партий", - пояснил он.
В связи с этим председатель Госдумы заверил, что "все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены конституцией и законами страны".