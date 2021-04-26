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Правительство Тывы ушло в отставку

Газета.Ruиещё 9
3 часа назад
Правительство Республики Тыва ушло в отставку в понедельник, 26 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Правительство Тывы ушло в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что об этом заявил в понедельник на аппаратном совещании врио главы региона Владислав Ховалыг.
Как уточнил представитель пресс-службы, все члены республиканского кабмина будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.
Президент России Владимир Путин 7 апреля снял с должности главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола по его собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва глава государства назначил Владислава Товарищтайовича Ховалыга, бывшего мэра административного центра региона, Кызыла.
Политика,Владимир Путин,Республика Тыва,
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