К строительству БАМ задумали привлечь заключенных

Юрист пояснил, что на таких работников распространяются конституционные гарантии и учитывается факт их статуса заключенных. При этом на строительные работы, как правило, берут только тех, кто добровольно выразил готовность поучаствовать, что, в свою очередь, учитывается при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении.