К строительству БАМ задумали привлечь заключенных

Юрист пояснил, что на таких работников распространяются конституционные гарантии и учитывается факт их статуса заключенных. При этом на строительные работы, как правило, берут только тех, кто добровольно выразил готовность поучаствовать, что, в свою очередь, учитывается при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай уточнила, что по закону заключенным, работающим на таких объектах, положена оплата труда. При этом они должны находиться в изоляции и охраняться. Как добавила юрист, на обеспечение работы заключенных на строительстве магистралей понадобятся существенные материальные вложения.