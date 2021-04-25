Жириновский объяснил проигрыш Ельцину в 1991 году

По мнению Жириновского, тогда у него были все шансы на победу. Свой проигрыш он объяснил тем, что все было «скомкано», право участвовать в избирательной кампании кандидат получил 17 мая, а уже 12 июня состоялось голосование. Он не успел потратить выделенные 200 тысяч долларов, только 80 тысяч, но уверен, что набрал куда больше голосов, чем официальные 7,81 процента.