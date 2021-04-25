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Жириновский объяснил проигрыш Ельцину на выборах 1991 года

Lenta.ru
1 час назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в 1991 году пост главы государства должен был занять он, а не бывший президент России Борис Ельцин. Его слова приводит «Комсомольская правда».
Жириновский объяснил проигрыш Ельцину в 1991 году
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»Александр Авилов / АГН «Москва»
По мнению Жириновского, тогда у него были все шансы на победу. Свой проигрыш он объяснил тем, что все было «скомкано», право участвовать в избирательной кампании кандидат получил 17 мая, а уже 12 июня состоялось голосование. Он не успел потратить выделенные 200 тысяч долларов, только 80 тысяч, но уверен, что набрал куда больше голосов, чем официальные 7,81 процента.
«10 июня — последний день выборной кампании — должны были состояться дебаты. Но Ельцин испугался и поехал в Сыктывкар. Я бы у него выиграл. Все было скомкано - бегом, две недели!» — отметил лидер ЛДПР.
Жириновский добавил, что всю предвыборную кампанию 1991 года выступал против Ельцина и критиковал его, поэтому будущий российский лидер был на него «очень зол». По словам политика, глава государства отказал ему в должности министра и даже не принял у себя после победы партии на думских выборах, перепоручив это председателю правительства Виктору Черномырдину.
Ранее Жириновский рассказал о пребывании в турецкой тюрьме в 1969 году. По словам политика, его арестовали за значки с советской символикой, которые он дарил знакомым, а местные шпионы расценили это как коммунистическую пропаганду. Позже суд признал, что такой подарок был просто сувениром, но к тому моменту гражданин СССР успел провести за решеткой 17 суток.
Политика,Виктор Черномырдин,Борис Ельцин,Владимир Жириновский,ЛДПР,Комсомольская правда,
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