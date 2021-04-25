"Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений", - сказал Слуцкий журналистам.
"Заявление президента Чехии Милоша Земана еще раз доказывает, что Прага не имела реальных оснований и доказательств для предъявления обвинений России, а тем более выдворения дипломатов РФ, - продолжил Слуцкий. - Все эти действия, очевидно, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Белоруссии".
"Кому-то опять понадобилась маленькая "победоносная" дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада. Однако проигравшей здесь скорее оказалась чешская сторона, которой был дан жесткий и мгновенный ответ со стороны России", - резюмировал глава комитета.