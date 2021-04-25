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Слуцкий: Чехии стоит извиниться перед Россией, если у нее еще осталась самостоятельность

ТАСС
5 минут назад
Чехия должна как минимум принести извинения России за предпринятые действия по ухудшению отношений, теперь на восстановления диалога с Москвой могут уйти годы. Такое мнение в воскресенье выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления президента Чехии Милоша Земана.
"Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, "российско-чешские отношения понижены на несколько порядков в уровне, прекращены переговоры по поставкам вакцины "Спутник V", для восстановления диалога могут понадобиться годы".
"Заявление президента Чехии Милоша Земана еще раз доказывает, что Прага не имела реальных оснований и доказательств для предъявления обвинений России, а тем более выдворения дипломатов РФ, - продолжил Слуцкий. - Все эти действия, очевидно, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Белоруссии".
"Кому-то опять понадобилась маленькая "победоносная" дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада. Однако проигравшей здесь скорее оказалась чешская сторона, которой был дан жесткий и мгновенный ответ со стороны России", - резюмировал глава комитета.
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