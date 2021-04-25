Россия заявила о готовности к ответным мерам против США

— Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация, — рассказал глава внешнеполитического ведомства в эфире «России 1».
Ранее президент США Джо Байденподписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.