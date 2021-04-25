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«Готовы принять еще»: Лавров предупредил о новых мерах России в случае эскалации США

Вечерняя Москва
24 минуты назад
Россия готова принять дополнительные меры, если США продолжат эскалацию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в воскресенье, 25 апреля.
Россия заявила о готовности к ответным мерам против США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация, — рассказал глава внешнеполитического ведомства в эфире «России 1».
Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
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