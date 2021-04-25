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Жириновский рассказал, как попал в тюрьму

Майк Габриелян
43 минуты назад
Депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал, как попал в тюрьму из-за советских значков с серпом и молотом. В эфире Радио «Комсомольская правда» парламентарий поведал, что будучи студентом стажировался как переводчик в Турции.
Жириновский рассказал, как попал в тюрьму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 1969 году его неожиданно упекли за решетку, но турецкий суд решил отпустить будущего лидера ЛДПР.
«Я учился в в Институте восточных языков при МГУ, учил турецкий язык. Как раз в то время СССР начал строить в Турции металлургические заводы, завод серной кислоты. И мне повезло, и еще студентом я поехал туда переводчиком. Когда вылетал из Шереметьево, у меня в кармане было три рубля. А советские деньги нельзя было вывозить из страны. Чтобы не попасть под статью, я купил на них значков в киоске».
В Турции Жириновский начал дарить значки местным жителям и немедля попал под подозрение спецслужб.
«Всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ - они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки (а на них Аврора, серп и молот, кремлевские башни) меня и арестовали», - добавил Жириновский.
Ему грозило 20 лет тюрьмы, но судья понял, что значки были сувенирами и отпустил студента-переводчика.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве избили сына Жириновского.
Политика,Владимир Жириновский,Аэропорт Шереметьево,ЛДПР,МГУ,Госдума,Комсомольская правда,
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