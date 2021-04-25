Жириновский рассказал, как попал в тюрьму

«Я учился в в Институте восточных языков при МГУ, учил турецкий язык. Как раз в то время СССР начал строить в Турции металлургические заводы, завод серной кислоты. И мне повезло, и еще студентом я поехал туда переводчиком. Когда вылетал из Шереметьево, у меня в кармане было три рубля. А советские деньги нельзя было вывозить из страны. Чтобы не попасть под статью, я купил на них значков в киоске».
«Всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ - они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки (а на них Аврора, серп и молот, кремлевские башни) меня и арестовали», - добавил Жириновский.