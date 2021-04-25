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Михаила Светова увезли в ОВД после обыска в его квартире

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Члена Федерального комитета Либертарианской партии России Михаила Светова увезли в ОВД по Хорошевскому району Москвы после проведенного в его квартире обыска, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Светова, Дмитрия Захватова.
Светова увезли в ОВД после обыска в его квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Обыск в квартире закончился, Михаила везут в отдел полиции по Хорошевскому району", - заявил Захватов.
По его предположению, Светова увезли в Хорошевское ОВД не для допроса, а для составления административного протокола, однако Захватов также отметил, что не располагает конкретными данными.
Захватов утверждает, что полицейские, обыскивавшие квартиру Светова, назвали причиной обыска уголовное дело 2019 года о развратных действиях в отношении его бывшей девушки. По данным следствия, в 2012 году Михаил Светов размещал на своей странице в Instagram фотографии со несовершеннолетней (на тот момент) девушкой Анастасией Стародубовской.
В квартире Светова уже несколько раз проходил обыск, связанный с этим уголовным делом. В 2019 году его признали свидетелем по делу.
Политика,Громкие уголовные дела ,Михаил Светов,МВД,РИА Новости,Москва,Россия,
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