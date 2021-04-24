В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Кремле рассказали о графике Путина на майские нерабочие дни

RT на русскомиещё 4
1 час назад
Рабочий график президента России Владимира Путина на майские праздничные дни уточняется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о графике Путина на майские праздники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«График президента уточняется», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о влиянии указа российского лидера о дополнительных нерабочих днях на его собственный рабочий график.
23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.
Выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.
По её словам, подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.
Политика,Анна Попова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Роспотребнадзор,РИА Новости,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители