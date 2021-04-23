Россия ввела меры против недружественных стран

Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Указ опубликован на сайте Кремля.
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Правительству поручено определить перечень таких государств, в отношении которых применяются меры. А далее — ограничить вплоть до запрета заключение трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников, на основании которых возникают трудовые отношения с физлицами, которые находятся на территории РФ и являются гражданами указанных государств.
Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению, — говорится в документе.
Указ подписан в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и «в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. 281-ФЗ „О специальных экономических мерах и принудительных мерах“ и от 4 июня 2018 г. 127-ФЗ „О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств“».
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
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