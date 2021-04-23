Россия ввела меры против недружественных стран

Указ подписан в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и «в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. 281-ФЗ „О специальных экономических мерах и принудительных мерах“ и от 4 июня 2018 г. 127-ФЗ „О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств“».