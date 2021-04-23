В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Захарова раскрыла суть устроенной Киевом "настоящей мировой истерики"

Вероника Полынина
31 минуту назад
Украина устроила «настоящую мировую истерику» ради желания попасть в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на немецком.
Мария Захарова: "Украина устроила мировую истерику ради вступления в НАТО"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Захаровой, экс-президент Украины Петр Порошенко в конце своего срока вписал вступление в НАТО в программные документы страны.
И для того, чтобы выполнить эту программу, Украина «делает из себя жертву» и придумывает, что кто-то на нее собирается напасть.
«Чтобы, в том числе, получить так называемый план действий, вы знаете, о чем я говорю, это НАТОвская программная, некая программная ступень по членству в НАТО, Украина и придумала историю, что это не военные маневры, не военные учения России, а чуть ли не желание напасть. И устроила настоящую мировую истерику», - цитирует Захарову РИА «Новости».
Она отметила, что украинскому руководству помогали западные СМИ, которые писали, что российские танки уже на территории Украины, а затем эта информация оказалась фейком.
«Но вся история нужна только для одного: для того чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО. Принесет им это стабильность? Принесет ли им это мир внутри государства? Я очень сильно сомневаюсь. Ответ – нет», - резюмировала российский дипломат.
Как сообщал «Рамблер», 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о начале отвода войск с юга России после завершения внезапных проверок боеготовности.
Политика,Мария Захарова,Сергей Шойгу,Петр Порошенко,Министерство обороны,НАТО,МИД,РИА Новости,Киев,Украина,
115
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители