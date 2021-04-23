Мария Захарова: "Украина устроила мировую истерику ради вступления в НАТО"

«Чтобы, в том числе, получить так называемый план действий, вы знаете, о чем я говорю, это НАТОвская программная, некая программная ступень по членству в НАТО, Украина и придумала историю, что это не военные маневры, не военные учения России, а чуть ли не желание напасть. И устроила настоящую мировую истерику», - цитирует Захарову РИА «Новости».
«Но вся история нужна только для одного: для того чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО. Принесет им это стабильность? Принесет ли им это мир внутри государства? Я очень сильно сомневаюсь. Ответ – нет», - резюмировала российский дипломат.