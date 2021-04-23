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Мишустин пообещал Чечне почти четыре миллиарда рублей

BFM.RU
1 час назад
Правительство России выделит Чечне 3,75 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности. Об этом премьер РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым, передает ТАСС.
Мишустин пообещал Чечне почти четыре миллиарда рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Мишустина, правительство поддержит все программы развития, которые есть в Чеченской республике.
Премьер сказал, что ему очень понравились объекты в Грозном, которые он посетил, особенно Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова.
После вуза Мишустин побывал в центре «Хайпарк», где ему представили проект «Карбоновый полигон». Там разрабатывают инновационные технологии по улавливанию углекислого газа из атмосферы. Премьер оценил высокий уровень разработок чеченских вузов в этой сфере и пообещал, что они будут поддержаны на федеральном уровне.
Затем Мишустин отправился в следующий пункт своего маршрута. Уехал он на одном автомобиле с Кадыровым. Глава региона сидел за рулем Mercedes-Maybach, а премьер расположился рядом на переднем сидении.
Также премьер РФ и глава Чечни посетили мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова и музей, где размещен рабочий кабинет первого президента республики. Мишустин возложил цветы к его памятнику.
Глава федерального правительства заметил, что в регионе развивается и медицина, и образование, и наука.
Политика,Михаил Мишустин,Рамзан Кадыров,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,Чеченская Республика,Россия,
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