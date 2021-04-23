Мишустин пообещал Чечне почти четыре миллиарда рублей

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По словам Мишустина, правительство поддержит все программы развития, которые есть в Чеченской республике.

Премьер сказал, что ему очень понравились объекты в Грозном, которые он посетил, особенно Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова.

После вуза Мишустин побывал в центре «Хайпарк», где ему представили проект «Карбоновый полигон». Там разрабатывают инновационные технологии по улавливанию углекислого газа из атмосферы. Премьер оценил высокий уровень разработок чеченских вузов в этой сфере и пообещал, что они будут поддержаны на федеральном уровне.

Затем Мишустин отправился в следующий пункт своего маршрута. Уехал он на одном автомобиле с Кадыровым. Глава региона сидел за рулем Mercedes-Maybach, а премьер расположился рядом на переднем сидении.

Также премьер РФ и глава Чечни посетили мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова и музей, где размещен рабочий кабинет первого президента республики. Мишустин возложил цветы к его памятнику.