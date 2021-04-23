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Захарова заявила о намерении России защищать российских журналистов

RT на русском
1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на немецком заявила, что российская сторона защищала и планирует дальше защищать своих журналистов в других странах.
Захарова заявила о намерении России защищать журналистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По её словам, если у российского СМИ или отдельных российских журналистов появляются проблемы за рубежом, например осуществляется давление, шантаж или преследование, и они имеют политическую подоплёку, то Россия будет «отстаивать права наших журналистов».
«Мы, во-первых, будем их защищать. Как мы и делали это в отношении наших журналистов в Германии, отстаивая их права в нормальном диалоге с Министерством иностранных дел Германии, с нашими партнёрами. Объясняя, что к нашим журналистам применятся двойные стандарты, к ним применяются несправедливые решения, и так далее», — сказала она.
Вместе с этим Захарова подчеркнула, что если несправедливые и политически мотивированные решения будут продолжать приниматься против российских журналистов и иностранные партнёры, в частности Германия, откажутся в данном вопросе от нормализации отношений, то «тогда мы будем действовать зеркально».
Политика,Мария Захарова,МИД,Россия,
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