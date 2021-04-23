Захарова заявила о намерении России защищать журналистов

По её словам, если у российского СМИ или отдельных российских журналистов появляются проблемы за рубежом, например осуществляется давление, шантаж или преследование, и они имеют политическую подоплёку, то Россия будет «отстаивать права наших журналистов».

Вместе с этим Захарова подчеркнула, что если несправедливые и политически мотивированные решения будут продолжать приниматься против российских журналистов и иностранные партнёры, в частности Германия, откажутся в данном вопросе от нормализации отношений, то «тогда мы будем действовать зеркально».