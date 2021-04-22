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Лукашенко призвал улучшить оборону Союзного государства

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным призвал улучшить безопасность и оборону Союзного государства. Его цитирует агентство БЕЛТА.
Лукашенко призвал улучшить оборону Союзного государства
Фото: ТАССТАСС
«Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства», — сказал Лукашенко, добавив, что страны пока справляются.
В свою очередь Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно. По словам президента, в них сделано уже много позитивного, однако остаются вопросы, по которым еще нужно договориться.
В четверг, 22 апреля, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. На ней главы государств обсудили актуальную повестку белорусско-российских отношений.
Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Беларусь,
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