МИД: Россия не вела и не ведет подрывных действий в ЕС

"Хотели бы еще раз подчеркнуть: никаких "подрывных действий" наша страна на территории Европейского союза, да и в мире в целом, не вела и не ведет. Напротив, мы выступали и выступаем за поддержание безопасности и стабильности на общем для России и стран ЕС европейском континенте. Добиться этого можно только через взаимное уважение, учет интересов друг друга, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", сказано в заявлении Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.