МИД: Россия не вела и не ведет подрывных действий в ЕС

Заявление было обнародовано как ответ на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля в поддержку чешских дипломатов. В своем заявлении Боррель от имени Евросоюза призвал Россию "воздержаться от деятельности, угрожающей безопасности и стабильности в Европе".