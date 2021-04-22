В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

МИД РФ: Россия не вела и не ведет подрывных действий в ЕС

Российская Газета
1 час назад
Россия никогда не вела и не ведет никаких подрывных действий в Евросоюзе, об этом 22 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД: Россия не вела и не ведет подрывных действий в ЕС
Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEKEPA-EFE/MARTIN DIVISEK
"Хотели бы еще раз подчеркнуть: никаких "подрывных действий" наша страна на территории Европейского союза, да и в мире в целом, не вела и не ведет. Напротив, мы выступали и выступаем за поддержание безопасности и стабильности на общем для России и стран ЕС европейском континенте. Добиться этого можно только через взаимное уважение, учет интересов друг друга, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", сказано в заявлении Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Заявление было обнародовано как ответ на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля в поддержку чешских дипломатов. В своем заявлении Боррель от имени Евросоюза призвал Россию "воздержаться от деятельности, угрожающей безопасности и стабильности в Европе".
Как отмечено в заявлении Захаровой, "вместо того, чтобы детально разобраться в причинах произошедшего семь лет назад инцидента на территории Чешской Республики, Евросоюз по сути присоединяется к голословным обвинениям чешских властей".
Политика,Мария Захарова,МИД,ЕС,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители