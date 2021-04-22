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МИД рекомендовал россиянам не ездить в Чад без крайней необходимости

Газета.Ru
1 час назад
Министерство иностранных дел России советует воздержаться от поездок в Чад до полной нормализации обстановки в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.
МИД дал россиянам рекомендации по поездкам в Чад
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"МИД России рекомендует воздержаться от поездок в республику Чад, которые не вызваны крайней необходимостью, вплоть до полной нормализации обстановки в этой стране и обеспечения надежных гарантий безопасности", - уточнила Захарова.
До этого стало известно о смерти президента страны Идриса Деби. Переизбиравшийся на шестой срок Деби, как сообщалось, был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами. Инцидент произошел при посещении передовой на севере страны. Позднее 68-летний президент скончался в больнице.
20 апреля военные Чада закрыли границы после смерти президента. Ограничения на въезд были сняты на следующий день. Кроме того, после гибели президента в Чаде объявили двухнедельный траур.
Политика,Идрис Деби,МИД,Чад,
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