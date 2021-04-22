Российского посла пригласили в МИД Чехии

Российский посол в Праге приглашен на беседу в чешское министерство иностранных дел, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.

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Другие подробности на данный момент не приводятся. 22 марта в 13.00 мск истек срок ультиматума, выдвинутого Прагой в связи с высылкой чешских дипломатов из России. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва не примет решение о возвращении на российскую территорию объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления чешской стороны "истерикой" и подчеркнул негативное отношение Москвы к такому поведению. 17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.