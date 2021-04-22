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Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным

Газета.Ru
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву в четверг, 22 апреля, где он должен переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" Ранее пресс-служба белорусского лидера сообщила, что в ходе встречи главы двух государств обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров. Эксперты предполагают, что главной целю приезда Лукашенко является получение финансовых средств, для чего он может использовать информацию о попытке госпереворота в Минске. В последний раз Лукашенко приезжал в Россию в феврале текущего года. На встрече в Сочи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили двусторонние отношения в рамках Союзного государства.
Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Москва,Беларусь,
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