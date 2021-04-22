Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления он заявил, что у Запада есть привычка при любых обстоятельствах цеплять Россию, которая ведет себя сдержанно.

Глава государства предостерег всех от пересечения красных линий в отношениях с Россией и предупредил, что организаторы любых провокаций пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, что у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры.

«Красная линия — это национальные интересы России», — объяснил сегодня Песков.

По его словам, также красные линии есть в двусторонних отношениях России с другими странами, в том числе с Украиной, и различными международными объединениями.