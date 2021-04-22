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Россия обозначила красные линии для других стран

Артём Кульша
28 минут назад
Красные линии, от пересечения которых другие страны предостерег президент России Владимир Путин, — это национальные интересы страны. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления он заявил, что у Запада есть привычка при любых обстоятельствах цеплять Россию, которая ведет себя сдержанно.
Глава государства предостерег всех от пересечения красных линий в отношениях с Россией и предупредил, что организаторы любых провокаций пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, что у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры.
«Красная линия — это национальные интересы России», — объяснил сегодня Песков.
По его словам, также красные линии есть в двусторонних отношениях России с другими странами, в том числе с Украиной, и различными международными объединениями.
В ходе послания Федеральному собранию Путин также напомнил, что в настоящее время Россия обновляет военную технику, в том числе ядерное оружие. Он рассказал, что в скором времени на вооружение армии поступит ракетный комплекс «Сармат», а работа над беспилотным подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и межконтинентальной крылатой ракетой глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» продолжается.
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