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"Не достигли дна": Посол ЕС оценил отношения с Россией

Елена Прошина
32 минуты назад
Отношения России и Евросоюза продолжают ухудшаться, однако они еще "не достигли дна". Об этом заявил в четверг глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.
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"Последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно, ухудшаются. Пока мы даже, возможно, не достигли дна", - сказал он на юбилейной конференции Ассоциации европейского бизнеса "Россия и Европа в завтрашнем мире".
Дискуссиям Евросоюза и России по климатической повестке мешает ситуация с высылкой дипломатов, заявил Эдерер.
"Мы можем исследовать зоны сотрудничества и касательно изменения климата. Дискуссиям помешала высылка европейских дипломатов из России", - указал дипломат.
Посол Евросоюза напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции в Москве с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о том, что Брюссель воспринимается Москвой как "ненадежный партнер". Однако Эдерер выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Россией, в частности и по климатической повестке.
"Я говорю о сотрудничестве, потому что я считаю, что, если мы сотрудничать не будем в этой области - немного, кстати говоря, возможностей для сотрудничества осталось сейчас в текущем политическом климате, - если мы сейчас не начнем работать вместе, то в итоге и этот вопрос станет поводом для раздражения и конфронтации. Поэтому давайте работать вместе", - подчеркнул Эдерер.

В Кремле назвали истерикой ситуацию вокруг дипломатов России в Чехии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг дипломатов России и Чехии истерикой. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает ТАСС.
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«Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции», — заявил пресс-секретарь президента России.
Напряженность между Россией и Чехией возникла после взаимной высылки дипломатов. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.
Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов. Тогда Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно до 13:00 (мск) 22 апреля, пригрозив в противном случае предпринять новые шаги против России. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек допустил высылку около 60 сотрудников российской дипмиссии в стране. Срок ультиматума истек ранее в четверг.

Евросоюз призвал Россию воздержаться от «подрывной деятельности»

Европейский союз (ЕС) на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб».
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«ЕС решительно осуждает незаконную деятельность на территории Чехии, которая спровоцировала взрывы в Врбетице в 2014 году», — отметил он.
Боррель добавил, что Евросоюз крайне серьезно относится к выводам чешских властей, которые основаны на тщательном расследовании «причастности сотрудников российских спецслужб», и осуждает «непропорциональную» реакцию Москвы.

ЕС предложил России возродить диалог по разоружению

В Евросоюзе предложили властям РФ возродить диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Об этом 22 апреля в разговоре с журналистами сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, слова которого приводит ТАСС.
Чиновник процитировал высказывание российского президента Владимира Путина, произнесённое во время обращения к Федеральному собранию. Национальный лидер сказал, что РФ предлагает своим иностранным партнёрам обсудить вопросы стабильности в мире и вывести некое уравнение безопасности.
По словам Стано, в Евросоюзе ведут работу над поддержанием процессов нераспространения и разоружения. ЕС проводит переговоры по этому поводу с десятком государств. В частности, возродить двусторонние диалоги по этому поводу было предложено России.
Мы также поощряем переговоры о стратегической стабильности между Россией и США. Все эти важные условия для углублённого обмена мнениями, понимания позиций друг друга, поиска решений и потенциального сотрудничества, — сказал Стано.

Лавров: вся инфраструктура отношений с ЕС разрушена Брюсселем

Министр иностранных дел России заявил об отсутствии у Москвы отношений с Евросоюзом. Он отметил, что Брюссель односторонними шагами разрушил все механизмы и инфраструктуру таких отношений, передает «Интерфакс».
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«У нас и Китай — добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Китае.
«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях, передает ТАСС.
«Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — отметил министр.
По словам Лаврова, «США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка — не международное право, а правила».
«А санкции — это один из видов этих правил», — добавил министр.

Глава Евросовета назвал условия для улучшения отношений с Россией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в беседе с президентом России Владимиром Путиным рассказал, при каких условиях улучшатся отношения Брюсселя и Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза.
«Мишель выразил мнение, что европейско-российские связи находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС к соблюдению пяти принципов», — говорится в документе.
Европейский политик также подчеркнул, что в настоящий момент между ЕС и Россией сохраняются множество разногласий. Кроме того, Мишель отметил, что ситуация может улучшиться, если «будет достигнут устойчивый прогресс» в вопросах минских соглашений, прекращения гибридных войн и кибератак, а также соблюдения прав человека.

Путин заявил о готовности России к нормальному взаимодействию с ЕС

Глава Российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем дал оценку неудовлетворительному состоянию связей между Россией и Евросоюзом, отметив, что Москва готова к диалогу при встречной заинтересованности. Об этом 22 марта сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-есовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнёров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Президент России подчеркнул готовность к нормальному формату взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная заинтересованность.
Шарль Мишель, в свою очередь, затронул ряд вопросов о перспективах диалога между Москвой и Брюсселем с учётом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС.
В Кремле также сообщили, что стороны затронули вопросы борьбы с пандемией коронавируса и возможности использования российской вакцины «Спутник V». Кроме того, время разговора Путин и Мишель подняли такие темы, как политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и ряд других актуальных вопросов.
Политика,Жозеп Боррель,Маркус Эдерер,Шарль Мишель,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Европейский совет,Росатом,МИД,ЕС,РИА Новости,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Чешская Республика,Брюссель,
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