Россия останется в ПАСЕ вопреки резолюции по Навальному

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"Однако мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести", - сказал Слуцкий. "Пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, мы будет упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто", - добавил депутат.

По словам Слуцкого, "дискуссия по досье Навального в ПАСЕ стала бенефисом русофобов и праздником двойных стандартов". "Докладчик Жак Мер явно лукавил, когда говорил, что подготовленный проект резолюции не носит ангажированный и антироссийский характер. Именно в таком формате, уважаемый господин Мэр, и выдержана принятая ассамблей резолюция", - указал глава комитета.

Слуцкий убежден, что "речь не идет о верховенстве закона и права, которые систематически нарушал Навальный, речь идет о повышении градуса антироссийской истерии на пространстве Совета Европы и вмешательстве в компетенцию судебной системы РФ".

"Россия не собирается реагировать на истеричные призывы и не приемлет диктата в отношении выполнения судебных вердиктов. Навальный не является ни политическим заключенным, ни узником совести, каким его пытаются представить на Западе. Навальный совершил экономическое преступление, нарушил условия условного наказания и по решению суда был помещен в исправительное учреждение", - подчеркнул Слуцкий.

В четверг ПАСЕ в своей резолюции призвала Россию отпустить Навального на свободу до начала июня и обеспечить должный уход за его здоровьем, пока он находится в колонии. За резолюцию проголосовали 105 депутатов, против - 26. Еще 11 парламентариев воздержались.

Ситуация с Навальным

Осенью 2017 года ЕСПЧ по заявлению братьев Алексея и Олега Навальных присудил им компенсацию в размере более 80 тыс., признав, что российские власти при производстве по делу " Ив Роше " нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Верховный суд России в 2018 году в связи с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу в отношении братьев Навальных, однако оставил приговор без изменений. Решение ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена.

В конце прошлого года Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево , а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. 17 февраля ЕСПЧ в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. В комментарии для ТАСС Минюст РФ заявил, что Россия не сможет выполнить эти требования, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

В начале апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.