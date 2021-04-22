Россия останется в ПАСЕ вопреки резолюции по Навальному

В конце прошлого года Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево
, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. 17 февраля ЕСПЧ в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. В комментарии для ТАСС Минюст РФ
заявил, что Россия не сможет выполнить эти требования, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.