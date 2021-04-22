Коммунисты потребовали отставки Зюганова

По мнению авторов обращения, КПРФ сегодня «подвержена тем же болезням, которые привели к гибели КПСС
». Это выражается, прежде всего, в огромном отрыве партийных верхов от низов: «Верхи живут в своем очень комфортном мире с зарплатами в полмиллиона рублей в месяц, не интересуясь острейшими проблемами внизу». Партийные верхи не знают, что происходит внизу, да и не хотят знать, отмечают они. Из-за этого молодежь в партию не идет, «а если и приходит, то скоро или уходит в разочаровании, или ее выталкивают, как только она попробует предложить что-то свое», подчеркивают коммунисты. В КПРФ, по их словам, воцарился принцип: «я начальник, ты дурак».