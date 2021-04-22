Коммунисты потребовали отставки Зюганова

По их словам, региональное руководство КПРФ «загнивает», а верх во внутрипартийной борьбе берут «соглашатели и откровенные карьеристы», которые «погрязли в финансовых злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти». Эти внутренние враги компартии, говорится в обращении, «окружают себя подхалимами и выталкивают из партии честных коммунистов». Более того, «первые секретари превратились в ханов, которые бесчинствуют безнаказанно. Для них Устав КПРФ — пустое место».