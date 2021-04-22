Мишустин потребовал немедленно начать реализацию послания Путина

Он призвал не тратить время в ожидании формального выхода поручений на этот счёт. Глава государства все задачи в послании уже обрисовал, подчеркнул премьер-министр. По его словам, это абсолютный ориентир работы правительства. Премьер поручил подготовить необходимую правовую базу, отмечает RT. Как отметил Мишустин, предложенные президентом в послании вопросы затрагивают каждого россиянина.