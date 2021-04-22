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Мишустин потребовал немедленно начать реализацию послания Путина

Национальная Служба Новостейиещё 5
1 час назад
Кабинет министров Российской Федерации должен немедленно, уже сегодня приступить к решению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Мишустин потребовал немедленно начать реализацию послания Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он призвал не тратить время в ожидании формального выхода поручений на этот счёт. Глава государства все задачи в послании уже обрисовал, подчеркнул премьер-министр. По его словам, это абсолютный ориентир работы правительства. Премьер поручил подготовить необходимую правовую базу, отмечает RT. Как отметил Мишустин, предложенные президентом в послании вопросы затрагивают каждого россиянина.
Они касаются системы здравоохранения, рынка труда, поддержки семей с детьми. Также премьер распорядился максимально оперативно обеспечить предоставление регионам РФ займов, о которых говорил Путин.
Госдума сегодня также должна обсудить вопрос реализации президентских инициатив, после чего профильные комитеты сформулируют свои предложения.
Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Госдума,Россия,
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