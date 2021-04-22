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Захарова прокомментировала заявления чешской стороны о паритете в численности дипломатов

ТАСС
40 минут назад
Чехия не пытается нормализовать дипломатическую работу, а устраивает перформанс. Об этом заявила в четверг в эфире радиостанции "Говорит Москва" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить такой вот перформанс, что они и делают", - сказала она, комментируя заявления чешской стороны о необходимости паритета в численности сотрудников диппредставительств в Москве и Праге.
Как отметила Захарова, у России и Чехии разная система формирования кадрового состава загранучреждений:
"Очень многие государства - не только западные - нанимают людей среди местного населения. Таким образом формируют свое посольство. У нас этой практики нет. В качестве дипломатических сотрудников направляются исключительно дипломаты. Административно-технический персонал у нас тоже направляется из нашей страны".
Дипломат подчеркнула, что подавляющее большинство сотрудников посольства и генконсульств Чехии в РФ составляют россияне.
Россия даст соответствующий ответ, если Чехия продолжит придерживаться конфронтационной линии в отношении Москвы, заявила Захарова.
"Если есть желание разрешить проблему, она должна и может быть разрешена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ. И имею в виду ответ будет дан на соответствующие действия. И это Праге хорошо известно", - указала дипломат.
Политика,Видео,Мария Захарова,МИД,Радиостанция "Говорит Москва",Чешская Республика,
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