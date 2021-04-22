Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага может выслать «примерно 60» сотрудников посольства России , если российская сторона до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства. Об этом он сказал в интервью газете «Лидове новины».

«Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве», — уточнил министр.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.