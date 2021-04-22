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МИД РФ назвал ультиматумы Чехии недопустимыми. «Это залп в никуда»

Ura.Ru
43 минуты назад
Выдвигать ультиматумы Москве абсолютно недопустимо. С таким заявлением в МИД России выступили в ответ на угрозы Праги выслать из страны всех российских дипломатов.
«Это залп в никуда»: МИД ответил на ультиматум Чехии
Фото: ТАССТАСС
«Ультиматумы в отношении Москвы неприемлемы, это залп в никуда. Тон Чехии в отношении Москвы недопустим, Прага должна это знать», — заявили в министерстве, пишет РИА «Новости».
Также в МИД предположили, что такими заявлениями Чехия выполняет чей-то приказ.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов, однако позднее скорректировал свои обвинения, передает агентство Nation News. Страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ на это Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек заявил, что Чехия может выслать всех дипломатов РФ, чтобы начать отношения с нуля. Позднее депутаты верхней палаты парламента Чехии предложили правительству разорвать с Москвой договор о дружеских отношениях, пишет сайт MK.ru.
Политика,Ян Гамачек,Андрей Бабиш,МИД,РИА Новости,Москва,Чешская Республика,Прага,
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