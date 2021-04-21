Песков: "Нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы"

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По его словам, окружающая среда РФ и РБ «агрессивна, враждебна и недружелюбна». Это значит, что страны как по отдельности, так и вместе становятся объектами нападок других государств.

Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, — сказал чиновник в эфире белорусского государственного телеканала «Беларусь 1».

Песков не пояснил, в чём заключается угроза со стороны других стран.

Лукашенко , в свою очередь, заявил, что силовики задержали преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, злоумышленники пойманы в столице РФ после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину . По данным властей, мятежники планировали убить руководителя республики, а также блокировать Минск, чтобы в город нельзя было стянуть войска. Они якобы хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы, и блокировать минский ОМОН.