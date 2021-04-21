Песков: "Нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы"

Лукашенко
, в свою очередь, заявил, что силовики задержали преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, злоумышленники пойманы в столице РФ после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину
. По данным властей, мятежники планировали убить руководителя республики, а также блокировать Минск, чтобы в город нельзя было стянуть войска. Они якобы хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы, и блокировать минский ОМОН.