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Жириновский: Путин решит судьбу мира в ближайшее десятилетие

Вероника Полынина
1 час назад
Судьбу мира в ближайшие 10-15 лет будет решать президент России Владимир Путин. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает «360».
«Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один — только глава России решает, что будет с миром в ближайшие 10–15 лет», - заявил Жириновский.
По его словам, президент США Джо Байден «уже ничего не решает», и Америка должна заниматься не мировыми, а внутренними, расовыми проблемами.
Политик возмутился предложению президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе. По мнению Жириновского, только российская сторона может принимать решение о месте встречи.
«Сейчас, здесь! Еще будем идти на поводу у него. Москва будет решать, где встретиться. Хельсинки там, или Вена, или Белград А Зеленский пусть сидит в Киеве у себя, он никому не нужен», - отрезал лидер ЛДПР.
Он также посоветовал Украине сменить риторику и не переходить «красную черту», иначе вместо украинского флага в Киеве будет развеваться российский триколор.
«Мы определим, когда будет красная черта. И тогда вы посмотрите. Ваш — „жовто-блакитный“ флаг, а потом будет висеть русский флаг, если так будете себя вести», - заявил Жириновский.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ, выразил надежду, что иностранным государствам не придет в голову перейти красную черту в отношении России. При этом Путин подчеркнул, что определять, где проходит красная черта, Россия будет самостоятельно.
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