Жириновский: Путин решит судьбу мира в ближайшее десятилетие

«Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один — только глава России решает, что будет с миром в ближайшие 10–15 лет», - заявил Жириновский.
«Сейчас, здесь! Еще будем идти на поводу у него. Москва будет решать, где встретиться. Хельсинки там, или Вена, или Белград А Зеленский пусть сидит в Киеве у себя, он никому не нужен», - отрезал лидер ЛДПР.
«Мы определим, когда будет красная черта. И тогда вы посмотрите. Ваш — „жовто-блакитный“ флаг, а потом будет висеть русский флаг, если так будете себя вести», - заявил Жириновский.