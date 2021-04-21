Жириновский: Путин решит судьбу мира в ближайшее десятилетие

Он также посоветовал Украине сменить риторику и не переходить «красную черту», иначе вместо украинского флага в Киеве будет развеваться российский триколор.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ, выразил надежду, что иностранным государствам не придет в голову перейти красную черту в отношении России. При этом Путин подчеркнул, что определять, где проходит красная черта, Россия будет самостоятельно.