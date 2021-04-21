«Хоть сегодня»: Кравчук захотел встретиться с Путиным

«Безусловно (готов). Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — ответил Кравчук на соответствующий вопрос.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему встретиться в Донбассе. Его обращение опубликовано на странице в Facebook.

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«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

«А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю», — подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

«Но это не обязательно проблема, это возможность — пока не поздно — остановить убийственную математику будущих военных потерь», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин знает об идее его украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Донбассе на линии соприкосновения. Однако для встречи между лидерами двух стран нужны предпосылки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

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«Путину доложено об идее Зеленского о встрече в Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он из-за подготовки к посланию и рабочих встреч», — приводит слова Пескова РИА «Новости» из интервью радиостанции «Комсомольская правда».

При этом администрация Путина не получала официальных запросов от офиса Зеленского на встречу с российским лидером. Песков подчеркнул, что Россия делает все возможное для урегулирования военного конфликта в Донбассе, но, признал он, это очень тяжело.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.

Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».

Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.

«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.

Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.

«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.

Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.