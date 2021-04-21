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«В Донбассе красную черту давно уже перешли. Надо принимать срочные меры, иначе все подожгут. А когда подожгут, уже поздно будет», — заявил политик.

России не отвечает на недружественные акции некоторых стран. Мы хотим иметь добрые отношения с разными странами, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Пир этом Путин сравнил ситуацию на мировой арене с книгой Киплинга «Маугли», с подражанием «задирающим» Россию странам.

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«Вокруг Шерхана крутятся табаки», — сказал Путин

«Но Россия не хочет сжигать ни с кем мосты, и в случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жестким, они пожалеют. Россия никому не позволит переходить красную черту. Эту красную черту в отношениях с другими странами Россия будет определять сама в каждом конкретном случае», — подчеркнул Путин.

Красные линии, о которых говорил в своем послании президент РФ Владимир Путин, очевидны, ими будут в том числе ущемление интересов страны и недопущение вмешательства в ее политические процессы. Об этом сообщил в среду в эфире радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Что касается красных линий, то они очевидны, - сказал Песков. - В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в <...> наши выборы или другие политические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и так далее", - уточнил представитель Кремля.

При этом Песков не стал уточнять, кому конкретно Путин адресовал предупреждение о недопустимости пересечения этих линий. "Ну, он же предупредил Шерхана и прилипал", - в шутку сказал он.

Германия отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о «красной черте» для Запада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер

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«Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств», — сказала Деммер.

По ее мнению, конфликты между странами осложняют отношения Берлина и Москвы.

Несмотря на это, представитель правительства призвала стороны сотрудничать.

По его словам, для тех, кто работает в парламентском измерении внешней политики, послание стало "установкой на форсированное развитие отношений с теми, кто в мире готов выстраивать нормальное сотрудничество" с Россией. При этом, как подчеркнул депутат, сторона, которая "может попытаться теоретически переходить некие красные линии и угрожать национальной безопасности" РФ, получит "должный ответ, немедленный и жесткий".

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"Думаю, что и на международных парламентских площадках, и в одностороннем формате мы и без того достаточно активны, но сейчас активизируемся дополнительно, чтобы таким образом Россия и в плоскости парламентской дипломатии стала центром консолидации здравых сил, выступающих за поступательное и безопасное развитие мировой цивилизации в нынешнем столетии", - сказал Слуцкий.