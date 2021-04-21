В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"В Донбассе красную черту давно перешли": Зюганов отреагировал на предостережение Путина

Елена Прошина
44 минуты назад
Геннадий Зюганов считает, что в Донбассе «красная черта», о которой говорил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, уже давно пройдена. Об этом председатель КПРФ заявил корреспонденту «Газеты.Ru».
Рамблер
«В Донбассе красную черту давно уже перешли. Надо принимать срочные меры, иначе все подожгут. А когда подожгут, уже поздно будет», — заявил политик.

Путин: Россия никому не позволит переходить красную черту

России не отвечает на недружественные акции некоторых стран. Мы хотим иметь добрые отношения с разными странами, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
Пир этом Путин сравнил ситуацию на мировой арене с книгой Киплинга «Маугли», с подражанием «задирающим» Россию странам.
Рамблер
«Вокруг Шерхана крутятся табаки», — сказал Путин
«Но Россия не хочет сжигать ни с кем мосты, и в случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жестким, они пожалеют. Россия никому не позволит переходить красную черту. Эту красную черту в отношениях с другими странами Россия будет определять сама в каждом конкретном случае», — подчеркнул Путин.

Песков рассказал, о каких красных линиях говорил Путин в послании

Красные линии, о которых говорил в своем послании президент РФ Владимир Путин, очевидны, ими будут в том числе ущемление интересов страны и недопущение вмешательства в ее политические процессы. Об этом сообщил в среду в эфире радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Рамблер
"Что касается красных линий, то они очевидны, - сказал Песков. - В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в <...> наши выборы или другие политические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и так далее", - уточнил представитель Кремля.
При этом Песков не стал уточнять, кому конкретно Путин адресовал предупреждение о недопустимости пересечения этих линий. "Ну, он же предупредил Шерхана и прилипал", - в шутку сказал он.

Германия отказалась комментировать слова Путина о «красной черте» для Запада

Германия отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о «красной черте» для Запада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Рамблер
«Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств», — сказала Деммер.
По ее мнению, конфликты между странами осложняют отношения Берлина и Москвы.
Несмотря на это, представитель правительства призвала стороны сотрудничать.

Депутат прокомментировал заявление Путина о "красных линиях"

Россия активизируется в сфере парламентской дипломатии, чтобы стать центром консолидации здравых сил. Об этом во вторник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
По его словам, для тех, кто работает в парламентском измерении внешней политики, послание стало "установкой на форсированное развитие отношений с теми, кто в мире готов выстраивать нормальное сотрудничество" с Россией. При этом, как подчеркнул депутат, сторона, которая "может попытаться теоретически переходить некие красные линии и угрожать национальной безопасности" РФ, получит "должный ответ, немедленный и жесткий".
Рамблер
"Думаю, что и на международных парламентских площадках, и в одностороннем формате мы и без того достаточно активны, но сейчас активизируемся дополнительно, чтобы таким образом Россия и в плоскости парламентской дипломатии стала центром консолидации здравых сил, выступающих за поступательное и безопасное развитие мировой цивилизации в нынешнем столетии", - сказал Слуцкий.
Кроме того, как заметил глава комитета, послание президента стало ответом тем, кто пытается как-то задеть Россию, внести вклад в деформацию ее образа. При этом Слуцкий указал, что среди членов обеих палат Конгресса США есть те, кто занимает здравую и конструктивную позицию по сотрудничеству с Москвой.
Политика,Видео,Ульрике Деммер,Геннадий Зюганов,Леонид Слуцкий,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,КПРФ,Конгресс США,Газета.Ru,РИА Новости,Россия,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители