В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

США получили от России список высылаемых дипломатов

Lenta.ruиещё 5
21 минуту назад
США получили от России список высылаемых дипломатов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.
США получили от России список высылаемых дипломатов
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS
По его словам, Вашингтон получил «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов. Американские власти ожидают в ближайшие дни продолжения дискуссий с Москвой по российским контрмерам на санкции США, добавил Прайс.
Ранее Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая. В МИД заявили, что дальнейшие шаги в ответ на санкции Соединенных Штатов последуют в ближайшее время.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись физических и юридических лиц.
Политика,Нед Прайс,Джозеф Байден,МИД,Госдеп США,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители