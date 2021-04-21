США получили от России список высылаемых дипломатов

По его словам, Вашингтон получил «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов. Американские власти ожидают в ближайшие дни продолжения дискуссий с Москвой по российским контрмерам на санкции США, добавил Прайс.
Ранее Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая. В МИД заявили, что дальнейшие шаги в ответ на санкции Соединенных Штатов последуют в ближайшее время.
15 апреля президент США Джо Байденподписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись физических и юридических лиц.