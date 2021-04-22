Эксперты назвали основную цель приезда Лукашенко на переговоры к Путину

Путин и Лукашенко регулярно проводят личные встречи и общаются по телефону. В последний раз они созванивались 15 апреля. А 22 февраля Путин принимал Лукашенко в Сочи, где у двух президентов состоялись продолжительные переговоры, также они нашли время покататься на лыжах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств договорились активизировать работу по линии экономических ведомств и налоговых служб, чтобы компенсировать связанный с пандемией спад двустороннего оборота и "вывести на траекторию роста все основные показатели". 16 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин
отправился с визитом в Минск, где обсуждались в том числе и эти вопросы. Тогда на переговорах с российским коллегой премьер Белоруссии Роман Головченко
сообщил, что пакет мер, направленных на углубление экономической интеграции двух стран, уже находится в высокой степени готовности.