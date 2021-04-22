Эксперты назвали основную цель приезда Лукашенко на переговоры к Путину

21 апреля об этой ситуации Путин высказался и в послании парламенту. "Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - ну это уже слишком, все границы перешли", - подчеркнул он. Путин отметил, что преступники планировали не только убийство главы государства, но и госпереворот и массированную кибератаку на Белоруссию с блокадой Минска. "Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада, - заметил Путин. - Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит".