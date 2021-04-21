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Кремль прокомментировал послание Путина

Артём Кульша
49 минут назад
Перечень поручений по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию будет подготовлен оперативно. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин огласил послание Федеральному собранию сегодня. В ходе выступления он в том числе поручил выплатить семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей, восстановить рынок труда к концу года, представить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в течение месяца, донастроить налоговое законодательство по итогам года, запустить программу диспансеризации и профосмотров для граждан всех возрастов с 1 июля, продлить программу кешбэка на туристические поездки по России по меньшей мере до конца года.
«Перечень поручений (по итогам послания Путина Федеральному собранию. — Прим. ред.) будет подготовлен оперативно», — сообщил Песков.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В ходе него он предложил внести в Конституцию ряд изменений. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% — не поддержали.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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