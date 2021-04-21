Кремль прокомментировал послание Путина

Путин огласил послание Федеральному собранию сегодня. В ходе выступления он в том числе поручил выплатить семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей, восстановить рынок труда к концу года, представить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в течение месяца, донастроить налоговое законодательство по итогам года, запустить программу диспансеризации и профосмотров для граждан всех возрастов с 1 июля, продлить программу кешбэка на туристические поездки по России по меньшей мере до конца года.