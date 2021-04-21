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Съезд "Единой России" пройдет в три этапа

Российская Газетаиещё 2
21 апреля 2021
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, первый съезд состоится в середине июня, на нем будет принята предвыборная программа партии и утверждены списки кандидатов, которые представят партию на выборах.
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"После этого делегаты едут в территории, формируют Народную программу. В августе мы проводим второй этап съезда, утверждаем программу, публикуем ее. После 19 сентября состоится третий этап съезда, на котором мы подведем итоги", - пояснил он.
Ранее Турчак сообщил, что в основу предвыборной программы партии войдет Послание президента РФ.
Политика,Андрей Турчак,Единая Россия,
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