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В МИД России вызван замглавы посольства США

Газета.Ruиещё 10
1 час назад
Заместитель руководителя посольства Соединенных Штатов в Москве вызван в Министерство иностранных дел России, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое ведомство.
"Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства", – заявили в министерстве.
Другие подробности на данный момент не приводятся.
16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения "подробных, серьезных консультаций".
20 апреля американский Госдеп сообщил о решении посла США в России Джона Салливана покинуть Москву. До этого, 20 марта, в Москву на консультации отправился российский посол в США Анатолий Антонов.
Причиной вызова стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.
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