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Доллар и евро подешевели на фоне заявлений Путина по международной повестке

ТАСС
50 минут назад
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снижается на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигает в моменте 76,465 рубля, евро снижается на 0,65% и в моменте торгуется по 91,82 рубля.
Послание Путина взбодрило рубль
Фото: ТАССТАСС
Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:17 мск.
Рубль укрепляется на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина по вопросам международных отношений, сделанных в ходе послания Федеральному собранию.
Политика,Путин послание Федеральное собрание,Владимир Путин,Московская биржа,
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