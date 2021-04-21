Послание президента Федеральному собранию завершилось

Послание включало в себя политические, экономические и идеологические положения. Кроме того, президент затронул социальные вопросы и развитие инфраструктуры.

Кроме того, президент выступил с предложением ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь. Глава государства заверил, что в России до конца 2024 года построят 1 300 новых школ, а число бюджетных мест в российских вузах в ближайшие два года увеличится на 45 тысяч.