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Путин поручил достроить трассу Москва – Екатеринбург за три года

Газета.Ruиещё 17
48 минут назад
Президент России Владимир Путин получил продлить федеральную трассу "МоскваКазань" до Екатеринбурга за три года. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
Путин поручил достроить трассу Москва – Екатеринбург за три года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава государства заявил, что из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали.
"Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали "Москва - Казань", и более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года", – заявил российский лидер.
По словам Путина, после завершения строительства этой трассы к 2024 году в России будет обеспечено безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть страны от Балтики до Урала.
Ранее сообщалось, что строительство "нулевого" участка платной автодороги Москва — Казань обойдется бюджету в 80 млрд рублей.
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