Путин поручил достроить трассу Москва – Екатеринбург за три года

Глава государства заявил, что из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали.

По словам Путина, после завершения строительства этой трассы к 2024 году в России будет обеспечено безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть страны от Балтики до Урала.