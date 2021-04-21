Путин поручил достроить трассу Москва – Екатеринбург за три года

Глава государства заявил, что из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали.
"Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали "Москва - Казань", и более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года", – заявил российский лидер.
По словам Путина, после завершения строительства этой трассы к 2024 году в России будет обеспечено безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть страны от Балтики до Урала.
Ранее сообщалось, что строительство "нулевого" участка платной автодороги Москва — Казань обойдется бюджету в 80 млрд рублей.