Во время своего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин обратился ко всем гражданам России. Лидер страны призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции. Соответствующий фрагмент выступления появился в Telegram-канале RT.
«Сделайте прививку, только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», – заявил в своем послании президент.
Владимир Путин в своей речи также затронул тему роста цен, отметив, что были приняты неотложные решения.