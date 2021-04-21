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Появилось видео с призывом Путина к россиянам о вакцинации от COVID-19

Алевтина Жаркова
1 час назад
Во время своего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин обратился ко всем гражданам России. Лидер страны призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции. Соответствующий фрагмент выступления появился в Telegram-канале RT.
«Сделайте прививку, только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», – заявил в своем послании президент.
Владимир Путин в своей речи также затронул тему роста цен, отметив, что были приняты неотложные решения.
Политика,Видео,Владимир Путин,Россия,
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